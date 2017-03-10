​Прокуратура проводит проверку по факту массового заболевания школьников в поселке Сургутского района

В Ульт-Ягунской школе Сургутского района массово заболели ученики: с 6 по 9 марта за медицинской помощью в связи с ОРВИ обратилось более 30 школьников. По факту массовой заболеваемости проводится прокурорская проверка, к которой привлечены специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования. Выясняются причины и условия, повлекшие массовое заболевание детей, уточняет пресс-служба окружного надзорного ведомства.

Ранее пресс-служба администрации Сургутского района сообщила о том, что учебный процесс в школе приостановлен. Также с 10 марта на карантин закрыта школа в поселке Тром-Аган.