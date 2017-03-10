​Сургут вошел в ТОП-10 городов по количеству женщин-таксистов

В Сургуте очень много автоледи: мобильный сервис пассажирских перевозок inDriver провёл исследование, посвятив его прекрасной половине пользователей приложения. Был выведен отдельный рейтинг по городам России.

Если среди пассажиров сервиса, женщин и мужчин равное количество, то в гендерном соотношении водителей за последний год наметилась тенденция к увеличению процента водителей-женщин, и этот процент неуклонно растет с каждым годом. В Якутске, который лидирует в этом рейтинге, количество дам за рулем составляет более 22 процентов, то есть почти каждый пятый заказ выполняется прекрасной половиной. Сургут в этом рейтинге занял пятое место после Якутска, Владивостока, Тынды и Южно-Сахалинска, обойдя Нижневартовск и Мегион.

«Водители-женщины вызывают больше доверия и симпатии у пассажиров. Многие девушки охотнее подтверждают заказ у женщины. Как правило, их характеризует аккуратная манера вождения, ухоженный автомобиль и чувство безопасности, которое они внушают, что особенно важно, например, при поездке с ребенком или в позднее время суток. Мужчины придерживаются такого же мнения, им спокойнее отпустить свою вторую половинку с женщиной водителем», — рассказал представитель inDriver Михаил Смирнов.