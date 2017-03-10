​Две школы Сургутского района закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Сургутском районе зарегистрирован подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидпорог в поселках Ульт-Ягун и Тром-Аган превышен более чем на 20 процентов. Поэтому полностью приостановлен учебный процесс в школе посёлка Ульт-Ягун. С пятницы, 10 марта, начинаются внеплановые каникулы для учеников школы посёлка Тром-Аган. Карантин продлится неделю.

«В других населенных пунктах число заболевших гриппом и ОРВИ остаётся в пределах нормы. В образовательных учреждениях района для снижения уровня заболеваемости действует комплекс профилактических мероприятий», - отметили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напомним, на прошлой неделе в Югре зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ: на 35 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Эпидпорог превышен 23,5 процента. За семь дней за медицинской помощью обратились 14269 человек, «Грипп» диагностирован 62 обратившимся, 180 югорчан госпитализированы.