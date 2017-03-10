​Сенатор Юрий Важенин сегодня встретится с сургутянами

Юрий Важенин, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, проведет сегодня с 17 до 18 часов прием граждан по личным вопросам, сообщили в администрации Сургута.
Пообщаться с сенатором можно будет по записи: звоните по телефону 35-60-79.
Юрий Важенин, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, проведет сегодня с 17 до 18 часов прием граждан по личным вопросам, сообщили в администрации Сургута.
Пообщаться с сенатором можно будет по записи: звоните по телефону 35-60-79.
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Музыка и Время. Евгений Толстых, группа SAGE // ONLINE 17 марта в 13:00