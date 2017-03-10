​В ДТП под Сургутом погибли три человека: Toyota Land Cruiser обгонял трактор и влетел под большегруз // ФОТО

В пятницу, 10 марта, около 05.45 на 44 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств.

«По предварительной информации, водитель «Toyota Land Cruiser» 1980 года рождения при обгоне трактора, который чистил дорожное покрытие от снега, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным большегрузом «Scania», за рулем которого находился мужчина 1975 года рождения. От удара внедорожник отбросило на трактор», - рассказали о произошедшем в пресс-службе УМВД Югры.

В результате происшествия в Toyota Land Cruiser погибли три пассажира, водитель с тяжелыми травмами госпитализирован. Водитель «Scania» также травмирован.

Фото: vk.com/omvdsurgutskiyraion

В настоящее время на месте происшествия работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.