​Скончался генерал-майор юстиции Семен Малюгин

Сегодня не стало Семена Малюгина, генерал-майора юстиции: об этом сообщил глава Сургута Вадим Шувалов.

Семен Дмитриевич Малюгин был известным и уважаемым в городе человеком. Он посвятил свою жизнь военной юстиции, а в последние годы работал в сургутском Совете ветеранов войны и труда и Вооруженных сил, был активным учатником общественнй жизни нашего города и района.

Прощание с Семеном Малюгиным пройдет 10 марта в 12 часов в траурном зале сургутского крематория.