​В прошлом году Сургут практически не дезинфицировали

Во время заседания постоянного комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу сургутской думы выяснилось, что в прошлом году дезинфекция территории города от клещей, комаров и грызунов была проведена лишь на 10 процентов от необходимого. Об этом сообщил начальник управления по природопользованию и экологии городской администрации Роман Богач.

Выступление чиновника перед парламентариями началось с сообщения, что власти округа в декабре 2016 года передали в муниципалитет полномочия по дезинфекции территории Сургута. До этого в течении двух лет эти обязанности лежали на округе. Однако югорские власти не объяснили, какие именно территории Сургута передаются в ведении муниципалитета и лишь 3 марта уточнили, что речь идет обо всем городе, включая и зоны окружного значения, например, СурГУ. При этом управлению по природопользованию и экологии было выделено чуть более 3 млн рублей, что по словам Романа Богача недостаточно для проведения всех работ.

«Мы пока не можем назвать точную сумму, которой нам не хватает, но

речь идет о приблизительно 7,5 млн рублей.

Проблема еще и в том, что мы просто не успели провести свою оценку затрат и в основном полагались на вычисления округа», - сообщил чиновник в ходе работы комитета.

По этой причине управление по природопользованию и экологии обратилось к окружным властям с просьбой выделить дополнительные средства на дезинфекцию. Ответ из Ханты-Мансийска пока не получен, поэтому городские чиновники предложили депутатам, на случай отказа или задержки в предоставлении денег из столицы региона, дать администрации возможность использовать бюджет муниципалитета. Однако восторга это предложение поначалу не вызвало.

«Вы предлагаете нам предоставить возможность получить деньги на то, о чем мы плохо осведомлены. По каким методикам проводился расчет стоимости дезинфекции в городе? Сколько точно площадей необходимо обработать? Пока мы это все не узнаем одобрять предложение неосмотрительно», - высказал свои сомнения Игорь Бруслиновский.

Вторил ему и Артем Кириленко, напирая на то, что, приняв положительное решение, дума фактически снимет с округа необходимость выделять городу деньги.

«Если мы сейчас примем это решение, то у округа пропадет мотивация финансировать дезинфекцию в городе. В Ханты-Мансийске решат, что Сургут сам сможет покрыть все расходы», - выступил вице-спикер.

Дискуссия продолжалась до того момента, когда выяснилось, что в прошлом году дезинфекция была проведена лишь на 10 процентов.

«В 2016 году был обработан 461 гектар из необходимых 4119. Полностью не была проведена барьерная дератизация (защита от грызунов – прим. автора) по периметру города, это уже 2883 гектара. Акарицидная обработка (от клещей – прим. автора) была сделана на половину от требуемой», - сообщил Роман Богач.

После этого председатель думы Надежда Красноярова предложила все-таки принять предложение администрации, так как речь идет фактически о безопасности города и его жителей.

Однако депутаты потребовали от управления природопользования и экологии тщательно подготовить все материалы и расчеты к следующему заседанию комитета, которое состоится в апреле. Тогда и решится, поможет ли округ или с проблемой придется справляться своими силами.