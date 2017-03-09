​В Сургуте сотрудники полиции раскрыли кражу банковской карты

Благодаря грамотно организованному комплексу оперативно-разыскных мероприятий полицейские раскрыли ранее зарегистрированную кражу.

Так, в сентябре 2016 года в дежурную часть УМВД России по г. Сургуту с заявлением о краже банковской карты обратился мужчина 1974 года рождения. В ходе разбирательства полицейские выясняли, что 28 сентября 2016 года потерпевшей пригласил к себе в гости свою знакомую и при распитии спиртных напитков, девушка, воспользовалась алкогольным опьянением хозяина квартиры и тайно путем свободного доступа похитила банковскую карту, с которой потом сняла денежные средства в размере более 190 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена и задержана злоумышленница 1995 года рождения, которая рассказала полицейским, что когда вместе с потерпевшим ходили в магазин, она подглядела и запомнила пин-код от карты, после чего и решилась на преступление.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане!

Сотрудники полиции обращаются с просьбой быть бдительными, не сообщать номера своих банковских карт и пин-кодов посторонним!