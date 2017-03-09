​Перспективы развития нейрохирургической службы УрФО обсудят в Сургуте

Научно-практический симпозиум «Нейрохирургическая служба Уральского федерального округа и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» пройдет в Сургуте 24 марта в стенах травматологической больницы. По информации пресс-службы учреждения, на мероприятие съедутся ведущие специалисты Уральского федерального округа, которые представят свой опыт работы в области сосудистой нейрохирургии, нейроонкологии и спинальной нейрохирургии.

«Симпозиум станет площадкой не только для обмена опытом, но и конструктивного диалога о развитии нейрохирургической службы в городах Урала, — отметил главный нейрохирург Югры, руководитель Инсультного центра БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Александр Богословский. — Мы сможем детально изучить особенности работы коллег из Екатеринбурга, Кургана, Тюмени и Нового Уренгоя, перенять успешный опыт».

В свою очередь, нейрохирурги травматологической больницы Сургута расскажут коллегам о современных методиках, которые внедрены в учреждении. «Лечение нейрохирургических патологий имеют свои особенности, — объясняет Александр Богословский. — Мы должны активно изучать мировой опыт и применять высокоточные технологии на месте. Так, например, специалисты Травмбольницы поделятся с коллегами опытом, который нейрохирурги Сургута впервые внедрили в Югре. Это эндоваскулярное лечение инсульта — высокотехнологичная операция, в ходе которой извлекается тромб из сосуда головного мозга специальным захватывающим устройством. При этом, как правило, пациент находится в сознании и уже в ходе операции чувствует, как, например, возвращается речь, утраченная во время заболевания. Таких операций в нашей больнице выполнено более 70. Другая не менее важная особенность в работе нейрохирургической службы – это мультидисциплинарный подход в лечении инсульта и других заболеваний. Взаимодействие всех специалистов, постоянный контроль над ходом болезни могут дать максимальный эффект в лечении пациентов. Для этого у нас открыты профильные больничные отделения, создана мультидисциплинарная бригада врачей. В ее составе — нейрохирурги, неврологи, анестезиологи, нейрореаниматологи, терапевты, хирурги и другие специалисты».