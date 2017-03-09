​В Сургуте пройдет молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум»

Очередной молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум» пройдет в Сургутской филармонии с 19 по 26 апреля.
Он будет включать в себя вечер одноактных балетов, в котором примут участие Симфонический оркестр, дирижер Алексей Рубин и ведущие солисты театра «Кремлевский балет». Также в программе фестиваля — вокальный спектакль «Вечер романсов», в котором прозвучат бытовые и цыганские романсы начала XX века. 26 апреля, в день закрытия, выступит Камерный хор Московской консерватории.
Музыка и Время. Евгений Толстых, группа SAGE // ONLINE 17 марта в 13:00