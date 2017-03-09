​Наталья Комарова отметила 8 марта в Сургуте // ФОТО

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила 8 марта в Сургуте. Во время визита глава региона поздравила работниц предприятия непрерывного цикла Сургутский хлебозавод с Международным женским днем, сообщает департамент общественных и внешних связей округа. Вместе с главой Сургута Вадимом Шуваловым и директором Сургутского хлебозавода Сергеем Пустозеровым она осмотрели производство.

Губернатор поблагодарила сотрудниц предприятия за добросовестный труд, пожелала всем здоровья, успехов и благополучия, поздравив в их лице всех женщин Югры. «Поздравляю вас, дорогие женщины с весенним праздником и пусть радостное настроение всегда будет с вами. Добра вам всем, дорогие землячки», - сказала Наталья Комарова.

Фото: admhmao.ru

Глава Сургута Вадим Шувалов также поздравил работниц предприятия с праздником 8 марта, поблагодарил их за отличную работу. «Мы гордимся, что такая продукция выпускается у нас в Сургуте , в Югре. И вас, Наталья Владимировна, и всех женщин поздравляю с весенним праздником, счастья вам и успехов».

Также губернатор посетила Сургутский музыкально-драматический театр. «Губернатор Югры Наталья Комарова 8 марта нанесла визит - неожиданный!! - в Сургутский театр и посмотрела тематическую концертную программу «Наш день», - сообщается в паблике театра во «ВКонтакте». - На сцене удивляли актриса, солистка театра Алена Поль и мужская часть труппы театра, наши актеры-сердцееды. Есть в программе интерактивный момент - актеры выходят в зал и увлекают в танец зрителей. Наталья Комарова не отказалась от предложения! Равно как и глава города Вадим Шувалов. По словам губернатора, в Международный женский день театр подарил ей прекрасное настроение!».

Фото: vk.com/surgutteatr