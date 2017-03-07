​Наталья Комарова проинспектировала ход строительства двух детсадов в Сургуте

Губернатор Югры Наталья Комарова проинспектировала ход строительства двух детских садов в Сургуте, сообщается на официальном сайте правительства округа. Один из них, расположенный во встроенном помещении новостройки в 30-ом микрорайоне города, должен быть сдан в эксплуатацию уже летом этого года. На данный момент завершается отделка, производится комплектация мебелью и учебно-методическим инвентарём для осуществления образовательной деятельности. Образовательное учреждение готовится по билдинг-системе. «Помещение должно полностью соответствовать стандартам оснащения и безопасности, которые предъявляются к объектам для детей», - подчеркнула глава региона.

Еще один детсад, расположенный в 20А микрорайоне, планируется к сдаче в марте будущего года. По данным главы города Сургут Вадима Шувалова, общая строительная готовность объекта составляет 33 процента. «Завозятся материалы, произведена забивка свай», - сообщил он. В ближайшие дни на объекте пройдет первая программная проверка в отношении качества подготовки земельного участка и устройства свайного фундамента.