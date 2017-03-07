​Сургутский аэропорт приглашает пассажиров принять участие в проекте «Книга в дорогу»

Аэропорт Сургута приглашает пассажиров принять участие в проекте «Книга в дорогу», который реализуется уже более года. Самым активным участникам акции обещают ценные призы.

На втором этаже в зале вылета аэровокзала на специально оборудованном стеллаже размещены книги, которые любой желающий может почитать или взять домой и принести взамен свою. За это время пассажиры и гости аэровокзала прочли или обменялись несколькими десятками книг.

«Книги расходятся практически мгновенно, поэтому мы будем особенно рады, если вы примите участие в нашем проекте. Если у вас есть книги, которые вы прочитали, хотите поделиться ими с другими – приносите и оставляйте их на книжном стеллаже в аэропорту Сургута! Мы принимаем литературу самых различных жанров – детективы, романы, энциклопедии, детскую литературу, сборники стихов. Если же вы не можете их принести или у вас большое количество книг, которое вы хотите отдать, мы можем организовать их вывоз в удобное для Вас время. Все эти издания разместим на нашем книжном стеллаже. Самые активные участники проекта получат ценные призы от ОАО «Аэропорт Сургут»! Подробности по тел.: (3462) 770-179», - рассказали в группе по связям с общественностью аэропорта.