​Сургутская центральная библиотека преподаст «Уроки жизни Валентина Распутина»

К 80-летию великого русского писателя Валентина Распутина сургутская Центральная городская библиотека имени Пушкина открыла выставку «Уроки жизни Валентина Распутина». На ней представлены материалы о жизни и творчестве писателя.

«Посетители выставки смогут познакомиться не только с художественным наследием писателя, но и публицистикой, литературоведческими заметками об авторе, фотодокументами, зафиксировавшими интересные факты из жизни Валентина Распутина, фотографиями из личных архивов о пребывании в Сургуте», — обещают представители библиотеки.

Непосредственно в день рождения Валентина Распутина — 15 марта — в 18 часов литературный клуб «Имена» приглашает на просмотр и обсуждение фрагментов из документальных фильмов о жизни и творчестве писателя.

Выставка же продлится до 31 марта.

Напомним, что Валентин Распутин скончался 14 марта 2015 года — накануне своего 78-летия.