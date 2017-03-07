​В ДТП на трассе «Сургут — Нефтеюганск» погиб человек // ФОТО

Во вторник, 7 марта, около 11.30 на 29 километре автодороги «Подъезд к г. Сургуту» в ДТП погиб человек.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «HONDA FIT» 1996 года рождения выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ за рулем которого находился мужчина 1980 года рождения», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля погиб. В настоящее время на месте ДТП работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Очевидцы сообщают о том, что движение районе 26-го километра трассы затруднено.

Фото: vk.com/kinform

Отметим, ранее ГИБДД округа предупредила участников дорожного движения о возможном росте ДТП из-за неблагоприятной погоды.