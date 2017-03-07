​Сургутская администрация будет бесплатно принимать снег на полигонах

Чтобы избавить сургутские дворы от куч снега, администрация города объявила бесплатный сбор снега на полигонах с 9 по 13 марта. Об этом на страницах в соцсетях рассказал градоначальник Вадим Шувалов.

«Воспользоваться данной возможностью могут только организации, — подчеркнул он. — Для этого необходимо оставить заявку, позвонив на один из перечисленных телефонов городских полигонов:

- ул. Аэрофлотская (в районе транспортной развязки ул.Аэрофлотская – ул.Западная) – 2 площадки: тел. 91-77-26, тел. 22-40-41,

- ул. Электротехническая – 1 площадка: тел. 93-89-89,

- Восточная объездная дорога (в районе полигона ТБО) – 1 площадка: тел.55-58-85».

Организациям, которые обратятся на один из полигонов (кстати, обращаться можно уже сегодня), получат талоны на бесплатный прием снега. Он будет осуществляться в ночное время — с семи вечера до семи утра.

Напомним, что накануне Шувалов в соцсетях ответил на публикацию фотографий из городских дворов, заваленных снегом. На Югорской, например, в снегу завязла машина скорой помощи. Управляющим компаниям, которые допускают такие безобразия, обещан подробный «разбор полетов».

Фото Алены Семеновой

«Однозначно — такая ситуация недопустима. Будем делать системные выводы, чтобы к следующей зиме такого не повторилось», — заключил Вадим Шувалов.