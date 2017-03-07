​Сургутянин украл у жителей Югры 13 автомобилей и выручил с их продажи больше 14 млн рублей

Житель Сургута пойдет под суд за мошенничество, совершенное в крупном размере. За несколько месяцев, с лета 2015-го по февраль 2016 года, он обманул 13 югорчан.

Все потерпевшие лишись автомобилей. Молодой человек заключал с ними фиктивные договоры аренды транспортных средств, после чего реализовывал машины третьим лицам. Незаконным путем ему удалось заработать больше 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры. Сейчас обвиняемый заключен под стражу, а уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.