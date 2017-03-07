​Трое сургутян предстанут перед судом за то, что попытались обмануть страховую компанию

Трое жителей Сургута предстанут перед судом за то, что обманным путем пытались получить страховое возмещение. Подельники, у одного из которых была битая машина, познакомились через интернет.

«Один из них предложил второму инсценировать дорожно-транспортное происшествие и получить страховую выплату. Совместно они подыскали третьего соучастника, имеющего страховой полис ОСАГО, для участия в качестве виновника ДТП. Разместив транспортные средства на автодороге, обвиняемые, обратились к сотрудникам ГИБДД ОМВД России по Сургутскому району с целью фиксации факта ДТП. После оформления фиктивного дорожно-транспортного происшествия виновники обратились в страховую компанию. Полученная сумма страхового возмещения составила 600 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе прокуратуры округа.

Выявить обман удалось сотрудникам страховой компании, после чего потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Расследование уголовного дела завершено и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.