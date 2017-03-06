​В сургутскую колонию пытались пронести мобильные телефоны, алкоголь и игральные карты // ФОТО

В исправительную колонии строгого режима ИК-11, расположенную в Сургуте, под видом строительных материалов пытались доставить средства связи и спиртные напитки. В тайнике внутри бруса злоумышленники умудрились спрятать 12 мобильных телефонов, 13 зарядных устройств, 15 сим-карт, две гарнитуры, шесть бутылок спиртных напитков, девять газовых зажигалок и 11 колод игральных карт.

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Доставку в колонию запрещенных предметов пресекли сотрудники УФСИН России по Югре. На лицо, причастного к доставке запрещенных предметов составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ. Злоумышленнику грозит штраф до пяти тысяч рублей.