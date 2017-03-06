​Юные сургутяне получили свои первые паспорта РФ // ФОТО

В минувшие выходные 10 юных сургутян и их родители были приглашены в Отдел по вопросам миграции УМВД России по г.Сургуту, где состоялось торжественное вручение молодым жителям нашего города, главного документа каждого гражданина страны- паспорта РФ.

С приветственной речью выступила начальник отделения паспортной работы и регистрационного учета граждан РФ Анна Досяк. «Человеку издавна присуще стремление отмечать значительные рубежи своего жизненного пути определенными церемониями и ритуалами. И сегодня, этот день настал для Вас, для наших юных граждан. Паспорт - основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ. Он подтверждает права его владельца. Он напоминает об обязанности честно и добросовестно жить и работать на благо Родины, заботится об укреплении ее мощи!» - отметила она.

Перед вручением самого важного документа, ребятам показали фильм об истории возникновения паспортной системы, о ее важности и возможностях.

После просмотра фильма, юные граждане вышли к ведущим, где дали клятву нашей Родине и под звуки аплодисментов каждому мальчишке и девчонке были вручены паспорта и памятные подарки.

С напутственным словом выступили родители, которые поздравили ребят с получением паспортов и пожелали всегда и везде гордо носить звание гражданина Российской Федерации, честно выполнять свои гражданские обязанности, хорошо учиться и работать, отдавая силы и способности на благо своего народа, и нашей великой державы!