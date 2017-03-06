​В администрации Сургута сменился начальник управления информационной политики

Начальник управления информационной политики администрации Сургута Екатерина Швидкая покинула свою должность: эту информацию чиновница подтвердила нашему изданию. «Я забрала трудовую книжку только что», — отметила она.

О новом месте работы Екатерина Швидкая пока предпочитает не говорить: известно только, что это будет средство массовой информации.

Само управление информационной политики после ухода руководителя будет реорганизовано в более крупную структуру — управление по связям с общественностью и СМИ. Кто его возглавит, пока неизвестно, в администрации прочат на это место нынешнего и.о.начальника управления общественных связей Алену Хисамову.