Жительница Сургутского района приговорена к девяти месяцам исправительных работ с удержанием десяти процентов из её заработка в доход государства за ложное сообщение об акте терроризма. Решение вынес районный суд, установив, что подсудимая сообщила по телефону в полицию о нахождении взрывного устройства в здании администрации Сургутского района. «Для проверки поступившего сообщения и принятия мер по недопущению акта терроризма был задействован личный состав органов внутренних дел. Однако при осмотре здания администрации каких-либо взрывных устройств либо предметов, схожих со взрывными устройствами, обнаружено не было», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.
Жительница Сургутского района приговорена к исправительным работам за то, что «заминировала» администрацию
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