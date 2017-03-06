​Жительница Сургутского района приговорена к исправительным работам за то, что «заминировала» администрацию

Жительница Сургутского района приговорена к девяти месяцам исправительных работ с удержанием десяти процентов из её заработка в доход государства за ложное сообщение об акте терроризма. Решение вынес районный суд, установив, что подсудимая сообщила по телефону в полицию о нахождении взрывного устройства в здании администрации Сургутского района. «Для проверки поступившего сообщения и принятия мер по недопущению акта терроризма был задействован личный состав органов внутренних дел. Однако при осмотре здания администрации каких-либо взрывных устройств либо предметов, схожих со взрывными устройствами, обнаружено не было», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.