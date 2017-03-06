​Справки об отсутствии наказания за употребление наркотиков теперь можно заказывать через gosuslugi.ru

Справки о наличии или отсутствии наказания за прием наркотиков или психотропных веществ в Сургуте теперь можно заказать через портал «Госуслуги», сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Соответствующие изменения в Трудовой кодекс вступили в силу сегодня, 6 марта. «Вы можете самостоятельно подать электронное заявление на сайте gosuslugi.ruили написать заявление о выдаче в МКУ «МФЦ г. Сургута», — отмечают в УМВД. — Кроме того,

всем, кто заказал данные справки в период с 01.01.2017 по 03.03.2017, необходимо обратиться в МФЦ

по адресу улица Югорский тракт стр.38. Режим работы: понедельник-пятница — с 8:00 до 20:00, суббота — с 8:00 до 18:00. Воскресенье — выходной».

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (3462) 206-926.