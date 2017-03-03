​В Сургутском районе столкнулись грузовик и автобус, пострадали два человека // ФОТО

В четверг, 2 марта, в 11.40 на первом километре автодороги «Лянтор – Нижнесортымский» столкнулись КамАЗ и автобус. По данным пресс-службы районной полиции, авария произошла по вине водителя грузовика, который не учел погодных условий при выборе скорости и допустил занос машины, из-за чего выехал на встречную полосу. В результате ДТП 33-летний водитель КамАЗа и 55-летний водитель автобуса получили телесные повреждения.

Фото: vk.com/omvdsurgutskiyraion