​Сургутская центральная библиотека пригласила читателей в книжные лабиринты

Ежемесячный чемпионат по квестам «Библиотечные лабиринты» стартует в этом месяце в Центральной городской библиотеке имени Пушкина.

«Идея игры проста — команды, перемещаясь по точкам, выполняют различные задания, — рассказывают авторы нового проекта. — Но «изюминка» кроется в самих испытаниях! Они подбираются таким образом, чтобы быть максимально оригинальными, интересными, подходящими под ситуацию и не требующими специальных знаний или умений от игроков. Участникам придется пройти маршрут по огромной библиотеке, чтобы решить все задания, приготовленные для них».

Первое задание для тех, кто собирается проходить квест, — это, конечно, запись на него. Всю информацию можно получить по телефонам 28-62-57, 28-57-70. А сами квесты проходят в библиотеке на Республики, 78/1: первый запланирован уже на это воскресенье.