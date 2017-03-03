​Сургутские полицейские задержали подозреваемого в краже

Накануне в дежурную часть УМВД России поступило сообщение от женщины 1967 года рождения о краже из продуктового магазина.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства сотрудники полиции выясняли что, в вечернее время 28 февраля неустановленное лицо находясь в магазине расположенном по адресу ул.Геологическая, путем свободного доступа, тайно похитило спиртные напитки на общую сумму около 3500 рублей

Благодаря грамотно организованному комплексу оперативно-разыскных мероприятий сургутские полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении преступления мужчину 1977 года рождения, который был, ранее неоднократно судим за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, кроме того привлекался к административной ответственности за мелкое хищение и хулиганство.

Злоумышленник задержан в порядке ст.108 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.