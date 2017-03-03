​Часть Югорского тракта в Сургуте перекроют 5 марта в связи с «Лыжней России»

5 марта в Сургуте пройдет городской этап гонки «Лыжня России — 2018», в связи с чем часть Югорского тракта в районе, где будет проходить мероприятие, будет перекрыта.

ГИБДД Сургута отмечает, что движение будет ограничено от улицы Ф. Показаньева до разворотно-отстойной площадки пассажирского транспорта по направлению движения автотранспорта от ул. Ф. Показаньева к ул.Заячий остров 5 марта с 10:00 до 14:30.

Напомним, что оставить заявку на участие в акции можно уже сегодня — для этого следует прийти в управление на Кукуевицкого, 12. С 1 по 3 марта регистрация будет идти с десяти утра до шести вечера, а 4 марта — с десяти до четырех. Зарегистрироваться можно и непосредственно перед гонкой, однако организаторы советуют не тянуть и записаться заблаговременно.