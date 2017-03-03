​Автором текста «Тотального диктанта» в 2017 году стал Леонид Юзефович

Организаторы «Тотального диктанта» огласили имя автора текста: им стал писатель Леонид Юзефович.

Текста, напомним, уже написан: он будет посвящен Перми, Улан-Удэ и Санкт-Петербургу: автор считает эти места родными. «От мысли, что мой текст будут писать двести тысяч человек, захватывает дух», — прокомментировал литератор.

Напомним, что диктант пройдет 8 апреля, к акции присоединились 37 городов нашей страны, включая Сургут, где диктант традиционно пишут на нескольких площадках, включая СИА-ПРЕСС ЦЕНТР. Напомним, что в преддверии акции в Центральной библиотеке имени Пушкина действуют курсы «Русский по средам»: можно подтянуть свою грамотность. Как явствует из названия, они идут по в 17:00 на Республики, 78/1. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Длительность одного занятия: полтора-два часа. Телефон: 28-56-93, 28-62-57.