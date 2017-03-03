​Природнадзор Югры проверил снежные свалки Сургута после обращения экоактивистов

Пункты размещения снега в Сургуте снова оказались под пристальным вниманием надзорных органов. После обращения активистов «Зеленого Фронта» сотрудники природнадзора Югры вновь провели проверку соблюдения природооохранного законодательства на них и нашли нарушения.

Как сообщается на сайте экоактивистов, были проверены четыре пункта складирования снежных масс: один по улице Аэрофлотской, два по улице Рационализаторов и один в пгт. Белый Яр Сургутского района.

«На каждом из них обнаружены загрязненные снежные массы. На данные объекты до сих пор производится активный ввоз снежного смета. По предварительным данным, ни одна из площадок не подготовлена должным образом для складирования загрязненных снежных масс. Общественники ожидают официального ответа по результатам данной проверки», - отмечается на сайте «Зеленого Фронта».

Напомним, с 2014 года экоактивисты совместно с органами контроля и надзора ведут работу по выявлению и устранению нарушений природоохранного законодательства на снежных полигонах города Сургута и Сургутского района. Их активная деятельность способствовала закрытию полигона на Заячьем острове.