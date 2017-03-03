​Полицейские назвали причины смертельного ДТП в Сургуте // ФОТО

Сотрудники ГИБДД установили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором накануне погиб человек. Авария случилась в 11.15 в четверг, 2 марта, на 11 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск».

«Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «МАЗ» под управлением мужчины 1960 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Киа» скончался на месте, водитель «МАЗа» с травмами был госпитализирован», - сообщили в пресс-службе ГИБДД округа.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб, четыре – получили травмы различной степени тяжести.

Фото пресс-службы УМВД Югры