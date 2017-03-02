​Югру ожидает ветреная пятница

На всякий случай будьте осторожны: в Югру завтра ожидается усиление ветра порывами до 12 – 17 м/с, мокрый снег, гололедные явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сообщает управление ГО и ЧС администрации Сургута.

В связи с этим не стоит выходить на улицу без особой надобности, а если вы там все-таки оказались, избегайте поврежденных и поваленных деревьев, шатких конструкций, не стойте под ЛЭП. Машину поставьте в гараж, если он есть, а дома закройте плотно окна и двери.