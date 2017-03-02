​Сургутяне могут решить вопросы миграции через gosuslugi.ru

Уважаемые граждане! Отдел по вопросам миграции УМВД России по г.Сургуту информирует вас, что

для получения или замены паспорта РФ, заграничного паспорта, а также услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации, вы можете подать электронное заявление на сайте «ГОСУСЛУГИ»,

что дает вам преимущество получить предоставляемую услугу в одно посещение, для этого вам необходимо зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru и заполнить нужную электронную форму заявления, кроме того зарегистрироваться можно в ОВМ УМВД России по Сургуту ул.Профсоюзов д.54 кабинет №101.

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Благодаря этому, отсутствует необходимость посещать паспортный стол, стоять в очереди и самостоятельно проводить сверку документов, отсутствует необходимость заполнения бланков на бумажном носителе, электронное заявление может быть направлено в любое время суток, в любой день недели. В случае неправильного заполнения заявления, сотрудником в ответном сообщении подробно указывается, что нужно исправить, а также телефон сотрудника для решения возникающих вопросов по заполнению заявления. После проверки электронного заявления Вам будет выслано приглашение от инспектора на посещение Управления по вопросам миграции УМВД России по Сургуту на определенную дату и время.