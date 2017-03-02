​Сургутянка вместо канистры-бара получила общение с полицией

Об очередном мошенничестве в Сургуте сообщает пресс-служба городского управления МВД. Накануне одна горожанка решила заказать креативный подарок — «канистру-бар». Обратилась по объявлению, увиденному в соцсети, договорилась об оплате, перевела ее — 3500 рублей — на определенный счет, а канистру не получила.

«Продавец» после проведения оплаты скрылся от незадачливой покупательницы — но не от полиции. Стражи порядка быстро установили его личность. Это оказалась 24-летняя предприимчивая девушка, получившая уголовное дело по статье «Мошенничество», которая предполагает наказание до двухлетнего тюремного заключения.

Потерпевшая так и не дождалась канистры-бара, но может рассчитывать на возвращение утраченных средств.