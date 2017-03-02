​Сургутская библиотека №15 продолжает проект «Три субботы» // ПРОГРАММА

В марте городская библиотека №15 в Сургуте продолжает свой проект «Три субботы».

«В первую весеннюю творческую субботу, по традиции, каждый сможет смастерить что-то своими руками. Мы проведем для посетителей мастер-класс «Мартовский кот», где любители мастерить научатся делать сувениры в технике «чердачная игрушка», — говорят представители библиотеки.

Вторая суббота — досугово-игровая — будет посвящена 80-летию классика русской литературы Валентина Распутина: «18 марта все желающие смогут принять участие в литературной игре по творчеству писателя, — приводят подробности в библиотеки. — Участников ждет познавательный час, после которого будет обсуждение биографии и произведений Валентина Распутина. Весь день в библиотеке будет работать книжная выставка, на которой будут представлены книги по жизни и творчеству писателя».

Третья суббота марта — по традиции литературная. Она будет посвящена квесту по книгам русской классики «Прогулки во времени».

Дата и время проведения мероприятий: 11, 18 и 25 марта с 11:00 до 19:00 в библиотеке на Мира, 37/1.