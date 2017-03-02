​В Сургуте в ДТП погиб человек: Kia Sportage смяло после столкновения с длинномером // ФОТО

В четверг, 2 марта, около 12.00 в Сургуте на 11 километре автодороги «Восточная объездная» произошло ДТП, в котором погиб человек.

«Произошло столкновение автомобиля Kia Sportage и грузового длинномера. В результате ДТП один человек, находившийся в автомобиле «Kia» погиб. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе окружной полиции.

Фото: vk.com/kinform