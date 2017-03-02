​Сургутяне и жители Сургутского района могут рассчитать размер пенсии самостоятельно

О работе «пенсионного калькулятора» в интернете напоминает сургутское отделение Пенсионного фонда России: жители города и района самостоятельно могут вычислить, на какую пенсию в будущем они могут рассчитывать.

Услуга, кстати, не новая — предоставляется с 2013 года, напоминают в ПФР: «Чтобы «познакомиться» с потенциальной пенсией, необходимо ответить на 11 вопросов, касающихся ваших личных данных, а также информации о прохождении воинской службы, о заработной плате и продолжительности стажа, — отмечает специалист-эксперт Алина Харламова. — После заполнения электронной формы нужно нажать кнопку «Рассчитать». Калькулятор мгновенно выдаст всю информацию по пенсии. В результате получится узнать не только размер трудовой пенсии по старости, но и промежуточные показатели, такие как «Коэффициент ежемесячной заработной платы». Данные результаты расчета страховой пенсии носят исключительно условный характер».

Надо отметить, что сервис не рассчитывает пенсии нынешних пенсионеров и тех, кому до пенсии осталось менее трех лет, а также инвалидов, военнослужащих, индивидуальных предпринимателей, работников вредных и опасных производств, имеющих право на досрочный выход на пенсию.