​В Сургуте задержан грабитель, который унес из медцентра сумку с деньгами и драгоценностями // ФОТО

В Сургуте полицейские задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в краже. О преступлении в дежурную часть сообщила потерпевшая, которая рассказала, что ее сумку похитили из медицинского центра по улице Магистральная.

В сумке находились деньги и золотые изделия на сумму более 27 тысяч рублей.

Подозреваемого в преступлении полицейские нашли в подъезде одного из жилых домов недалеко от медцентра. «Он пояснил, что его привлекла открытая дверь в помещение, где без присмотра находилась сумка, - рассказали в пресс-службе УМВД по городу. - Также мужчина показал полицейским, где выбросил сумку и кошелек потерпевшей. Похищенное изъято. Как оказалось, задержанный ранее привлекался к административной ответственности за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

Фото пресс-службы УМВД Югры

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.