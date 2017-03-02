​«Театральная весна-2017» стартует в Сургуте

«Театральная весна-2017» стартует 12 марта в Сургуте. В фестивале примут участие около 30-ти театральных коллективов нашего города, которые в течение двух недель представят свои постановки более чем на десяти площадках.

Откроется фестиваль в Городском культурном центре: творческое объединение «Пилигрим» представит пластическую фантазию «Дефектум».

Церемония награждения победителей состоится 26-го марта в Сургутской филармонии. Театр пластики и пантомимы «Гротеск» покажет зрителям спектакль «История одного сумасшествия» по мотивам романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».