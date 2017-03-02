​Наталья Алешкова рассказала сургутскому ТВ, что с ее увольнением явно поспешили

Замглавы администрации Сургута Наталья Алешкова прокомментировала свое «увольнение» сургутскому телевидению. В интервью СТВ чиновница повторила то, что говорила ранее в беседе с siapress.ru: уволить работника, который находится в декретном отпуске, по законодательству, невозможно, а если происходят сокращения, то им должны подвергаться сотрудники, которые находятся на работе и при этом имеют меньший стаж и опыт работы.

«Вообще, есть такое понятие — преимущественное право оставления на работе, — разъяснила Алешкова. — И если сокращается какая-то должность, имеющая одинаковое наименование с другими, то в этом случае все лица, которые занимают эти должности, должны быть предупреждены об увольнении по численности, и тогда между ними происходит некий такой выбор — у кого из них имеется больше преимуществ при сокращении численности и оставления на работе. Поэтому, я думаю, два и два сложить несложно — кто, действительно, имеет преимущество, а у кого нет. Производительность труда, она для бюджетной сферы неактуальна. А то, что касается квалификации, — посмотрите, у кого квалификация выше».

При этом в администрации по-прежнему не желают комментировать скандальную ситуацию: в ответ на обращение корреспондентов siapress.ru помощник главы администрации Сургута Александр Оверчук заявил, что вся исчерпывающая информация о сокращении уже была дана на официальном портале администрации, и добавить к ней нечего.

Напомним, что в сообщении на admsurgut.ru сказано: «17 февраля 2017 года утверждена должностная инструкция заместителя главы Администрации города, курирующего сферу обеспечения деятельности Главы и Администрации Сургута. В соответствии с этим документом, с 17 февраля официально сокращена должность одного из шести заместителей главы Администрации города. Таким образом, у Вадима Шувалова теперь пять заместителей. Согласно новому документу в компетенцию заместителя главы Администрации Алексея Жердева входят следующие структуры:

- управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- контрольное управление;

- отдел по организации работы административной комиссии;

- специальный отдел;

- отдел по вопросам общественной безопасности;

- контрольно-ревизионное управление;

- правовое управление;

- управление организационной работы и документационного обеспечения;

- управление кадров и муниципальной службы;

- управление записи актов гражданского состояния».

Отметим, что среди курируемых сфер упомянуты именно те, которые находятся в ведении Алешковой.

Сама Наталья Алешкова о своем будущем в администрации пока не говорит ничего конкретного: «Возможно, я совершенно поменяю сферу своей деятельности, возможно, я выйду в администрацию на работу, возможно, не выйду. Может быть, выйду до истечения трех лет, может быть, нет. Сейчас для меня этот вопрос вообще не интересен и не актуален совершенно», — заключила она.