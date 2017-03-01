​В Сургутском районе оправдали участкового, которому пришлось применить оружие, чтобы утихомирить пьяного дебошира

Сургутский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении участкового уполномоченного полиции, которого обвиняли в превышении должностных полномочий.

О происшествии, из-за которого полицейский стал подсудимым, рассказали в пресс-службе УМВД Югры. В мае 2015 года житель поселка Сытомино вызвал участкового, чтобы страж порядка остановил пьяного дебошира, который без прав катался по улицам на автомобиле. Однако хулиган стража порядка не слишком испугался, стал нецензурно браниться, а после и вовсе взялся за лопату, угрожая избить ею полицейского. Уговоры ни к чему не приводили. Более того, пьяный мужчина требовал у своей сестры принести ему ружье и грозился всех перестрелять. Как выяснилось, ни у самого злоумышленника, ни у его сестры ружья не было. Видимо, именно этот факт и вынудил разбушевавшегося селянина использовать в качестве оружия лопату, которой он попытался побить родственницу и сотрудника полиции. Последний сделал предупредительный выстрел в воздух, а после был вынужден выстрелить еще два раза. Одна пуля угодила в хулигана и вынудила его бежать с «поля боя». На бегу нетрезвый гражданин проломил забор и только после этого упал. Прибывшие на место происшествия медики оценили состояние потерпевшего и решили, что укол успокоительного ему не помешает. В больнице, когда лекарство перестало действовать, буйный пациент устроил дебош и снова пытался бежать.

«Исходя из показаний пострадавшего и свидетелей, проанализировав все доказательства, суд пришел к выводу и вынес оправдательный приговор в связи с отсутствием в деяниях участкового уполномоченного полиции состава преступления. Приговор вступил в законную силу», - заключили в пресс-службе ведомства.