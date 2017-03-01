​Общественников устроил ход строительства нового перинатального центра в Сургуте

В среду, 1 марта, прошло очередное заседание Общественного совета при окружном департаменте здравоохранения Югры, на котором заместитель директора департамента по управлению государственным имуществом Андрей Зобницев доложил о ходе реализации инвестиционного проекта «Создание объекта «Клинический перинатальный центр» в Сургуте.

По его словам, возведение объекта идет хорошими темпами, на нем занято свыше 380 человек. Полностью закрыт тепловой контур зданий, на 95 процентов выполнена установка оконных блоков, на ряде блоков уже завершены в полном объеме работы по утеплению наружных стен и облицовке фасадов, смонтировано оборудование системы резервного электроснабжения и т.д. Зобницев считает, что сегодня есть все основания предполагать, что планы ввода объекта в эксплуатацию в 2018 году будут выполнены, отметили в пресс-центре окружного правительства.