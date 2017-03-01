​Югорские пенсионеры сразятся за путевку на Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью

В Сургуте в четверг, 2 марта, стартует региональный этап VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В нем примут участие выпускники курсов компьютерной грамотности «Электронный гражданин» и «Университет третьего возраста» - мужчины 60 лет и старше и женщины 55 лет и старше. Победители регионального этапа чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров представят Югру на Всероссийском чемпионате.

В департаменте социального развития Югры рассказали, что для участников чемпионата организована краткосрочная оздоровительная смена в социально-оздоровительном центре «Сыновья».

«Основной целью состязаний является популяризация среди граждан пожилого возраста движения по овладению компьютерными технологиями и продвижение возможности получения государственных и муниципальных услуг через информационно-коммуникационную сеть Интернет», - отметили в пресс-центре правительства округа.