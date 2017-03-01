​Подписание договора на строительство второго моста через Обь отложили на ноябрь

Подписание соглашения правительства Югры с концессионером по строительству второго моста через реку Обь в Сургутском районе отложено на ноябрь 2017 года. По словам губернатора Натальи Комаровой решение принято из-за непредвиденных обстоятельств.

«Подписание соглашения с концессионером в первом квартале не произойдет. Мы рассчитываем все-таки в ноябре текущего года выйти на подписание концессионного соглашения и запуск этого проекта. Непредвиденные обстоятельства, как всегда. Но я рада, что они проявились сейчас, на этой стадии, а не когда подписаны все документы и появляются непреодолимые препятствия и надо все заново переделывать», - цитирует главу региона «Интерфакс-Урал».

Ранее Наталья Комарова назвала строительство нового моста через Обь в Сургутском районе самым крупным проектом десятилетия и призвала ответственных за его возведение учесть все риски на старте.

В 2016 году по проекту была проведена подготовительная работа: утверждена концепция, транспортная, а также финансово-экономическая модели. Проведена оценка предварительной стоимости создания и обслуживания мостового перехода. На выходе Югра должна получить 4-х полосный мостовой переход через Обь протяженностью 1,6 километра, а также порядка 44 километров подъездных дорог.

По словам губернатора, ориентировочная стоимость проекта до конкурса со всеми этапами в настоящее время составляет 42,9 млрд рублей. Согласно расчетам, до 50 процентов стоимости нового мостового перехода могут быть оплачены из федерального бюджета.