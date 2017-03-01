​От сургутян ждут предложений по благоустройству парка в районе речного вокзала

Администрация Сургута начинает прием предложений от жителей города, общественных организаций и заинтересованной общественности по благоустройству парка, создание которого предполагается в районе речного вокзала. Свои идеи и предложения можно направить через открытую анкету.

«Все результаты опроса будут учтены при разработке концепции благоустройства парка учитывая историческую ценность развиваемой территории для сургутян, в непосредственной близости с которой планируется размещение памятников и обелисков. Опрос и сбор предложений продлится до 13 марта 2017 года», - сообщили в пресс-службе администрации.

О том, что сургутские власти намерены привлечь к благоустройству района бывшего рыбокомбината инвесторов, сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Вадим Шувалов. Он отметил, что существуют планы об обустройстве парковой зоны. «Традиционно советуемся с вами, — обратился Шувалов к сургутянам, — какие уже существующие парки вы посещаете чаще всего, что именно вы хотели бы видеть в парках, какие площадки необходимо обустроить в первую очередь и другие вопросы».

В опросе, опубликованном на странице главы города, приняли участие порядка 700 сургутян. 43 процента из них заявили, что готовы принять участие в благоустройстве парка, если его будут создавать в их районе.

Фото: vk.com/public126576411