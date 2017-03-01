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​Рейсовый автобус «Сургут — Ханты-Мансийск» планируют сделать вместительнее

Об этом просят пассажиры

3 марта должен решится вопрос транспортного сообщения «Сургут – Ханты-Мансийск». Сейчас утром по этому маршруту ездит маршрутка, в которую помещаются 20 пассажиров. Однако, утверждают постоянные пользователи общественным транспортом, этого мало. Один из недовольных пассажиров сообщил о проблеме в «Книгу предложений» портала «Открытый регион — Югра».

По его словам, к пяти часам утра в Сургут прилетают три самолета, а это человек 450-500. Обычно десять процентов этих людей едут до Ханты-Мансийска на ближайшем автобусе. «В семь утра едет только маршрутка с двадцатью посадочными местами, а касса по продаже билетов открывается в 6:45. Люди готовы драться за эти 20 мест, при этом на покупку у них остается пятнадцать минут. Следующий автобус уходит только в 9:30 - люди вынуждены ждать, а самолеты все продолжают прилетать», - цитируют на портале «Югражданин.рф» неравнодушного гражданина.

Заместитель директора окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта Ольга Солнова сообщила, что сейчас решается вопрос по замене семичасовой маршрутки на автобус большей вместимости. «По итогам проведения открытого конкурса перевозчику ОАО «Северавтотранс» выдано свидетельство об осуществлении перевозок по указанному маршруту регулярных перевозок. Класс транспортных средств указанный в свидетельстве – малый. Департаментом направлено предложение о замене автобуса на автобус большей вместимости по маршруту «Ханты-Мансийск – Сургут» с временем отправления в 07:00 из г. Сургут», - отметила она и добавила, что в случае положительного решения перевозчика департаментом будут внесены изменения в выданное свидетельство.

По словам консультанта отдела автомобильного и железнодорожного транспорта депдорхоза и транспорта Югры Сергея Смирных, окончательный ответ от ОАО «Северавтотранс» поступит 3 марта 2017 года.


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Сегодня в 10:59, просмотров: 328, комментариев: 2


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Комментарии:
xruwa86
не нравится
Сегодня в 15:38
Часто езжу с Сургута до Ханты-Мансийска на автобусах проходящих через Сургут, либо маршрутках. Проблем с местами не было. Но! Водители часто превышают скорость, разговаривают по телефону во время управления ТС! Успокаивает одно, мои близкие знают где я!
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:33
Везет тебе, веселый башкирин с танком ни разу не попался

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