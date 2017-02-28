​В Сургуте уничтожено 90 килограммов турецких гранатов

В Сургуте государственный инспектор регионального Управления Россельхознадзора провел проверку в гипермаркете «Окей» и обнаружил в складе-холодильнике запрещенную к ввозу в Россию продукцию : гранаты общим весом 90 кг, страной происхождения которых является Турецкая Республика.

«По невозможности возврата продукция в установленном порядке изъята и уничтожена», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в середине февраля в Сургуте также были уничтожены 18,5 кг турецких кабачков и сладкого перца. Овощи планировали реализовать в магазинах торговой сети «Магнит».