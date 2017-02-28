​Наталья Алешкова очень удивилась своему «увольнению»

Заместитель главы администрации Сургута Наталья Алешкова с большим удивлением узнала о своем «увольнении» — о нем написали некоторые окружные СМИ. Оказалось, что выводы, которые они сделали, преждевременны.

«С удивлением обнаружила, что в границах сургутской администрации, оказывается, не действует российское законодательство», — заявила она в беседе с корреспондентом siapress.ru, объяснив: «На данный момент я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Известно, что в данной ситуации уволить человека невозможно ни по каким показаниям».

Напомним, ранее стало известно, что глава Сургута Вадим Шувалов сократил количество своих заместителей с шести до пяти, причем под сокращение попала именно должность Алешковой: ее полномочия отошли к Алексею Жердеву. На предположение корреспондента siapress.ru о том, что, возможно, сокращена должность, а сама чиновница теперь будет переведена на другой пост, Наталья Алешкова ответила, что это тоже противоречит нормам, прописанным в Трудовом кодексе. «Если производится сокращение, то под него попадают те сотрудники, которые имеют меньший опыт работы на данных должностях», — объяснила она.

Таким образом, вопрос трудоустройства Натальи Алешковой и наличия в администрации Сургута поста шестого заместителя главы остается открытым — надо думать, до момента выхода чиновницы из декрета.