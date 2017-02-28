Управление ПФР в г.Сургуте пояснило, от чего зависит размер будущей пенсии

С 2015 года размер страховой пенсии по старости состоит из фиксированной выплаты и индивидуального пенсионного коэффициента, стоимость которого формируется за счет индекса роста потребительских ценза 2016 год и устанавливается Постановлениями Правительства РФ.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (далее - баллы) зависит от стажа и официальной зарплаты. Следует отметить, что за год гражданин максимально может заработать только определенное количество баллов. Причем оно будет различаться у тех, кто сделал выбор в пользу формирования накопительной части пенсии, и тех, кто от нее отказался. В 2017 году все страховые взносы за граждан направляются для формирования страховой пенсии и максимальное количество баллов в первом случае составляет в год - 5,16, во втором случае – 8,26 балла.

Также пенсионные баллы могут начисляться за иные, засчитываемые в стаж периоды (период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (но не более 6 лет в общей сложности), служба в армии, уход за инвалидами 1 группы, детьми-инвалидами, лицами старше 80 лет, проживание за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства). Полный календарный год стоит 1,8 балла.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.01.2017 N 35 "Об утверждении индекса роста потребительских цен за 2016 год для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 года" стоимость одного пенсионного балла с 1 февраля 2017 года составила 78,28 рублям.

Фиксированная выплата – это выплата, установленная государством в фиксированном размере. Ежегодно ее размер и стоимость пенсионного балла подлежат индексации.

С 1 февраля 2017 года для граждан, проживающих в местности, приравненной к районам Крайнего, размер фиксированной выплаты составляет 7207,67 рублей (с учетом повышения за счет районного коэффициента 50%).

Данные сведения носят информативный характер. Полная оценка пенсионных прав гражданина проводится при личном обращении гражданина за назначением пенсии.

Узнать о количестве накопленных пенсионных баллов и продолжительности стажа можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru