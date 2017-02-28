​В индустриальном парке возле Сургута планируют создать более 700 рабочих мест

В индустриальном парке возле Сургута, запуск которого запланирован на 2018 год, планируют создать более 700 рабочих мест. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала в кулуарах Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи.

«Мы выделили инвестору земельный участок площадью 30 га в семи километрах от Сургута на льготных условиях без конкурса. Он будет поэтапно заполняться промышленными объектами до 2022 года, когда и планируется выход на проектную мощность. В частности, он будет включать в себя нефтепереработку, нефтехимическое производство, производство строительных конструкций и логистический узел», - цитирует главу региона «Интерфакс-Урал».

По словам губернатора, строительство индустриального парка будет профинансировано резидентами. Инвестор планирует вложить в него около 3,6 млрд рублей. При этом бюджетный эффект для округа оценивается в 1,7 млрд рублей.