​Леха Никонов встретится с сургутянами в «Порту» 31 марта

Впервые Сургут посетит провокационный поэт и музыкант Леха Никонов: он встретится с горожанами 31 марта в 20 часов в культурном центре «Порт» на Майской, 10. Как сообщают представители заведения, встреча пройдет в рамках литературного проекта «Волшебная гора»: традиционно на этих встречах гости читают свои произведения и общаются с зрителями.

Леха Никонов известен не только своими стихами но и песнями группы «Последние танки в Париже», вокалистом которой он является. Он отмечен множеством премий, среди которых премия имени Ильи Кормильцева.

Помимо стихов и песен, Алексей Никонов создал также трилогию «Нулевые», сборники «Гербарий», монологи и музыку к зонг-опере «Медея», сотрудничает с группами «Психея», «Барто», «Ёлочные игрушки», «The MATRIXX».